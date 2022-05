Pauline ALVERNHE

Jeune diplômée en Master 2 International Management, je suis à l'écoute du marché et des nouvelles opportunités professionnelles afin d'affiner mes projets d'avenir et acquérir un profil plus international.



Rigoureuse, de nature organisée et travailleuse, et ayant une capacité d'adaptation.



___



Passionnée de langues et cultures, et tout particulièrement de la culture anglo-saxonne, j'ai choisi de mener une carrière internationale afin de lier ma vie professionnelle avec ma passion. Diplômée en Master 2 International Management et ayant travaillé dans trois pays différents, je suis aujourd'hui complètement opérationnelle dans un environnement multiculturel utilisant notamment l'anglais comme langue principale. Ces expériences internationales m'ont permis de développer mes compétences dans les domaines du marketing, de la communication et du management événementiel et ont participé à susciter mon intérêt pour le marketing digital.



Ma curiosité et mon appétence pour les nouvelles technologies et l'innovation ont aussi renforcé cet intérêt pour le marketing digital. Au cours des dernières années, le secteur du digital s'est placé comme un acteur majeur dans le succès des petites et grandes entreprises. Le marketing digital est un outil permettant aux marques de surmonter les distances géographiques afin d'étendre leur business vers de nouveaux marchés. Cela permet aux entreprises d'être disponible et accessible à tous à travers le monde et à tout moment. La transition dans l'ère de la mondialisation a été marqué par la croissance de l'importance de la communication dans le monde du travail et la progression de notre économie dans un monde plus interconnecté, et ce notamment grâce à l'évolution rapide des nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'implémentation d'une stratégie de marketing digital est une clé essentielle afin de diriger une entreprise saine et prospère.



Dans un future proche, j'aimerai explorer davantage les opportunités professionnelles offertes en Amérique du Nord dans les secteurs du Marketing et de la Communication. Je souhaite trouver une opportunité me permettant de pouvoir continuer à apprendre tout en partageant mon savoir et mes compétences avec des collaborateurs internationaux.



Mes compétences :

Pack office

Marketing

Communication

Internet

Evénementiel

Content Management System

Wordpress

Social media

Stratégie digitale

HTML

Gestion de projet

Études statistiques