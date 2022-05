Pauline Angotti est vidéaste, vj et plasticienne.



Depuis quelques années, Pauline Angotti travaille la vidéo en tant que réalisatrice et vj.

Elle réalise des clips, des reportages, des teasers, des interviews, des films évènementiels ainsi que des vj sets (projections de mix vidéo réalisées en live suivant un thème précis ou dans l’improvisation, en fonction de la demande et du cahier des charges).



Direction artistique, écriture de scénario, élaboration de story-board, captation vidéo, prise de vue en studio/en extérieur, montage vidéo, post production, animation, compositing, mix vidéo en live, sont des outils que Pauline maitrisent. Elle collabore avec des professionnels de l'image et du son tels que des concepteurs 3D, maquilleurs, preneurs de son, musiciens...



Pauline a travaillé en tant que directrice artistique avec différentes agences évènementielles ou de communication, telles que Art Actuel Communication ou Eurydice pour des marques comme Shiseido, Crédit Agricole, Citroën, Dumez, Cote magazine ...

Elle participe aux Designer’s Days à La cité de la mode et du design à Paris, mixe lors de l’événement Art Paradis à Marseille, projette dans des lieux tels que le Pavillon Cambon, le c42, les Docks des Suds, La Laiterie ou l'OCCII à Amsterdam.



Mes compétences :

Adobe After Effects

Montage vidéo

Direction artistique

Prise de vue vidéo

Final Cut Pro

Vj

Post production

Arts plastiques

Art contemporain