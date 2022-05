Pauline AUBRY

Je prépare actuellement le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) au CNAM de Poitiers.

Je travaille, depuis mi-octobre, au sein de Fiducial Expertise via un contrat de professionnalisation afin de préparer au mieux ce diplôme.

Je souhaite devenir experte comptable, pour cela il me faut d'abord obtenir le DSCG pour pouvoir être ensuite stagiaire en expertise.



J'ai effectué 2 stages au sein de cabinets d'expertise. Ces expériences m'ont permis de connaître les principes fondamentaux de gestion d'un dossier client (saisies comptables, déclarations TVA, clôture bilan..)



Je suis réellement motivée pour atteindre mon objectif professionnel et m'en donne tous les moyens pour y arriver. Je suis une personne organisée dans mon travail et sérieuse dans toutes les tâches que j'accompli.



Mes compétences :

Déclaration Fiscale

Pack office

Comptabilité