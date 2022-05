Pauline AUSSAGE

Titulaire d’une licence professionnelle ressources documentaires et bases de données spécialité documentaliste d’entreprise et métiers de l’info-doc, je suis actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle dans le domaine de la documentation.



Mon cursus scolaire m'a notamment formé sur les techniques de veille, de sélection, d’analyse ou encore de diffusion de l’information.



De nature rigoureuse et organisée, je suis certaine que notre collaboration serait un succès !



Mes compétences :

WordPress

Joomla!