Pauline AUVRAY

Titulaire d'un Master de Management International option Marketing International et salariée depuis deux ans au titre de Chargée de communication, je mets en pratique mes connaissances et compétences marketing au quotidien dans :

-l'organisation d'évènements,

-la réalisation d'encarts publicitaires, de communiqués de presse,

-la réalisation et la mise à jour constante d'un site web,

-la création de fiche outils marketing pour le service commercial,

-la prise de décision d'orientation et de choix marketing

etc.



Au sein de mon poste actuel, je suis en relation permanente avec la direction et traite au quotidien des demandes ayant pour objectif le développement de la société par la mise en place d'offres innovantes.



La communication institutionnelle, l'organisation d'évènements et la préparation (et phase de test) des documents commerciaux font partis de mon quotidien.



Mes compétences :

Management

Relationnel

Rigueur

Communication

Organisation