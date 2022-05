Pauline BACHELIER

Diplômée d'un MBA en management de l'événementiel, j'ai rejoint l'équipe de Paprika Marketing en tant que consultante marketing et réseaux sociaux.

J'accompagne nos clients dans leur stratégie marketing et digitale afin de développer leur activité. De manière pragmatique, je conseille les entreprises à définir leur stratégie et les accompagne dans la mise en œuvre de leur projet.



A l’affût des nouvelles technologies, je suis ultra connectée ! Sportive pendant mon temps libre, j'ai associé mes deux passions pour définir le sujet de mon mémoire de fin d'études : "Comment les marques de sport fidélisent t-elles les clients par les réseaux sociaux ?"



Depuis janvier 2015, j’organise des sessions running dans ma région, destinées à un public féminin et débutant. J’encourage et motive une communauté de filles à se fixer des objectifs et à s’entrainer pour les atteindre.