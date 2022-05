Pauline BAILLEUX

Ayant découvert le domaine de l'intérim, je souhaite développer mes compétences et connaissances dans ce secteur qui apporte des bases solides en ressources humaines et dont la diversité des tâches empêche toute routine.



Mes compétences :

Offres commerciales

Secrétariat

Promotion des ventes

Gestion des commandes

Inventaire

Caisse enregistreuse

Accueil de groupes

Accueil du public

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Relations clients

Permis de conduire

Bureautique