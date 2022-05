Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un apprentissage Ingénieur Réseaux et Systèmes (bac +5) pouvant débuter en janvier, avril ou septembre 2014. Je suis autonome rapidement et volontaire. Mes expériences professionnelles (4 ans) m'ont permis de développer des compétences techniques dans le domaine des réseaux (BGP, MPLS-VPN, partage de charge, QoS) ,dans le domaine des systèmes (Linux, Windows Server 2003/2008 AD, DNS, GPO ...), dans le domaine de la supervision (création de scripts sur mesure sur une infrastructure). Je possède également des compétences dans les technologies Wifi 5 Ghz et 2.4 Ghz pour les interconnexions (plusieurs km) et pour des zones de couvertures circulaires plus restreintes ( quelques centaines de mètres).



Je reste à disposition pour tout renseignements complémentaires.



Cordialement



Pauline Bailly-Masson



Mes compétences :

Administration réseau

Routage

Firewalling

Internet

Gestion de projet

Interconnexion de réseau

Linux/UNIX

Windows server