Pauline BEEKANDT

Free-lance en graphisme et conseil en communication en parallèle de mon activité salariée depuis 2008, je suis free-lance à part entière depuis un an. Je réalise pour diverses structures associatives et culturelles différents supports Print et Web : affiches, flyers, plaquettes, outils pédagogiques, webdesign…

N'hésitez pas à venir découvrir mon book en ligne : http://paulinebeekandt.ultra-book.com/



Rigoureuse et créative, et avec une approche sensible de la communication visuelle, je suis toujours à l’écoute de mes clients pour leur proposer des prestations au plus près de leurs attentes.

Ayant une formation initiale en communication, c’est par le biais de formations professionnelles que j’ai pu acquérir la maîtrise des logiciels de PAO. Mes clients apprécient ainsi mes qualités de réalisation mais aussi le caractère « communicant » que je n’hésite pas à leur proposer pour optimiser leurs supports.



J'ai également créé en 2010 ma marque de bijoux fantaisie "Pauline Fleur" à découvrir sur la page Facebook : https://www.facebook.com/paulinefleurbijoux/