Emmanuel GUINOT

10 années d'expérience en Communication, Brand Content et Réseaux Sociaux

Spécialiste de la stratégie éditoriale, des réseaux sociaux et de l'e-réputation, ainsi que de la communication digitale Une large expérience en production de vidéo, communication de crise, rédaction de messages stratégiques, management de projets digitaux d'envergure.

Manager d'une équipe de plus de 20 personnes.

Grande connaissance du secteur de la presse, en qualité de journaliste ou de consultant marketing.

Vision stratégique de la communication ; aisance rédactionnelle



Mes compétences :

Journaliste

Consultant

Photoshop

Internet et outils de communica

Marketing stratégique

Éditorial print & web

Rédaction

Communication de crise

Stratégie digitale

Réseaux Sociaux

Management

CMS

NTIC

Éditoriale communication

Communication corporate