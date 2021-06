Abdouhl KEITA

Féru de nouvelles technologies et possédant un réel engouement pour la gestion / transformation numérique, je suis très concerné par loptimisation doutils de gestion et de suivi.

Auparavant, j'ai occupé différents postes liés au secteur financier, tel que contrôleur de gestion, dans des grands groupes industriels, ainsi que chef de projet sur un projet de digitalisation de données financière.

Actuellement j'occupe un poste à double casquette impliquant de solides connaissances financières et des compétences techniques nécessaires tout en restant à l'écoute des enjeux à la fois économiques et innovants.