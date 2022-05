Pauline BEN HAMOU

Passionnée par le marketing et la communication, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.



Grâce à mon expérience acquise chez l'annonceur et en agence, j'ai pu développer des compétences variées qui me permettent d'être à l'aise dans différentes missions et sur de nombreux marchés.



Mes expertises :

- Identifier les leviers stratégiques pour développer votre entreprise

- Construire des stratégies pérennes pour atteindre vos objectifs

- Concevoir (rédaction-conception graphique) des outils de communication efficaces

- Mettre en place et suivre des actions opérationnelles efficientes



L'échange étant le meilleur moyen d'apprendre à nous connaitre, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

SEO

Communication online

Graphisme

Communication externe

Communication visuelle

Stratégie digitale

Communication interne

Webmarketing

SEM

Stratégie de communication

Communication

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing stratégique

Marketing