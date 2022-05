Pauline BEN HAMOU

Communicante passionnée, je suis amoureuse des belles choses, de l’art sous toutes ces formes et des mots qui ont du sens. Gourmande avérée, j’aime partager un moment privilégié autour de mets savoureux en écoutant de la bonne musique. J’assimile volontiers la communication à la cuisine : le sens du détail et de la justesse, la recherche, l’écoute, l’implication, … sont autant d’ingrédients essentiels à ces deux univers. Ajoutez à cela une dose importante de bonne humeur, et vous obtiendrez une recette prodigieuse.



En amoureuse des livres, il m’arrive de passer des heures à lire. Grande curieuse, j’aime découvrir et apprendre sans cesse de nouvelles choses. Mon credo est dicté par l’envie d’échanger avec des personnes talentueuses, d’apprendre de leur expérience pour évoluer. L’authenticité des rencontres, les voyages ou la nature ou sont autant d’éléments qui m’inspirent.



Pour vous, je me ferai une joie d’imaginer et de mettre en œuvre vos plus belles idées. L’écoute sera mon alliée pour m’aider à traduire vos goûts et vos envies. Elle m’aidera à les mettre en valeur et à les conceptualiser pour faire de votre communication, une communication qui vous ressemble. C’est avec plaisir que je mets mes savoirs faire et ma créativité à votre service.



Alors si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Relations Presse

Stratégie de communication

Management

Marketing stratégique

Communication corporate

Conseil en communication

Communication visuelle

Communication publique

Communication institutionnelle

Export

Communication interne

Community management

Communication

Design graphique

Graphisme