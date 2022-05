Pauline BÉNARD

> Expérience en association de Services à domicile certifiée Qualité par l’AFNOR NF Services « Services à la personne »

> Maîtrise des outils et méthodes de management de la qualité et gestion des risques

> Connaissance opérationnelle des différents services d’un EHPAD

> Expérience en service social spécialisé santé

> Maîtrise de la conduite de projets

> Compétences en méthodologie de recherche et expertise





Mes compétences :

Microsoft Office

Evaluation établissements médico sociaux

Politiques sociales

Prévention des risques professionnels

Gestion de projet

Sphinx

Analyse de données

Gestion de la qualité

Animation de groupes