Pauline BERNI

Responsable de la publication, du développement des réseaux sociaux aux Archives nationales (Ministère de la Culture et de la Communication) depuis octobre 2012.

- Chargée de la création et de la gestion de la communauté (Facebook, Twitter, Pinterest, Dailymotion, Viadeo)

- Chargée de la rédaction et de la mise en ligne des contenus (écriture pour le web)

- Bilan et reporting des actions menées

- Veille technologique et concurentielle

- Chargée du partenariat avec Wikimédia (France) ( Licence libre/ open data)

- Participation à la conception du nouveau portail internet (CMS / Liferay)



- Compétences archivistiques (traitement de fonds d'archives et valorisation)



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Community management

Stratégie de communication

Culture

Archivage

Web

Open office

Microsoft office