Pauline BERNICOT

Titulaire d'un M2 en Droit social et forte de 8 ans d'expérience, j'ai acquis une solide expérience dans la gestion des ressources humaines internationales, le développement RH et dans la gestion de projets RH transverses. Je suis une personne polyvalente, organisée et force de proposition.

De retour en France je suis à l'écoute de nouvelles opportunités dans la région Bordelaise !



Mes compétences :

développement RH

Droit du travail

Formation professionnelle

GPEC

Gestion de projet

Mobilité internationale