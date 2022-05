Diplômée d’un master II professionnel « Droit des affaires internationales » couplé au Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise, je possède de solides connaissances juridiques en droit des affaires.



Afin de compléter mon enseignement initial, j'ai effectué une formation complémentaire en management, l’objectif étant d’apprendre à analyser le contexte managérial dans lequel s’inscrivent les choix et décisions stratégiques pour être en mesure d’accompagner les entreprises de façon opérationnelle au plan juridique.



Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai pu réellement mettre en pratique mes connaissances techniques et participer activement à l’activité juridique des sociétés grâce à la variété des tâches qui m’étaient confiées. J’ai notamment négocié et rédigé des contrats en français et en anglais, élaboré des notes juridiques à destination des opérationnels ainsi qu’appréhendé le fonctionnement et les enjeux de nombreuses opérations internationales. Riches de ces expériences professionnelles, je suis capable d'être opérationnelle très rapidement.



De plus, mon expérience à l’étrange m’a permis d’acquérir une aisance rédactionnelle et oratoire en langue anglaise, atout qui me semble indispensable pour évoluer dans un environnement international.



Pour en savoir plus sur mon profil: http://www.pauline-bertheloot.com/



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit des affaires internationales

Droit des contrats internationaux

Propriété intellectuelle

Management

Négociation de contrat

Comptabilité générale

Marketing

Droit des nouvelles technologies