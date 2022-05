Pauline BERTRAND

Actuellement Conseiller de clientèle à la Caisse d'Epargne, je souhaite changer de domaine, et avoir un poste dans l'administratif.



Mes différentes expériences, que ce soit mes stages ou mes emplois saisonniers, m'ont beaucoup appris et m’ont permis de développer mon sens du relationnel, mes capacités d’écoute ainsi que mon professionnalisme.



Je suis volontaire, dynamique et je pense avoir le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.



Mes compétences :

Autonomie

Ecoute

Adaptabilité

Organisation

Travail en équipe

Droit immobilier

Gestion immobilière

Assurance

Banque