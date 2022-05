Pauline BEZOUT

Titulaire du Licence Professionnelle Eau : Ressources et Infrastructures avec mention "Assez-Bien" depuis Septembre 2013 je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Je suis disponible à l'échelle nationale ainsi qu'à l'internationale. Je suis sociable, dynamique, avide de connaissances et de savoir-faire. Ma recherche s'axe sur des postes de technicien à technicien supérieur en eau, assainissement et rivières. Disponible immédiatement, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Pack office

Eau potable

Autocad

Ressources en Eau

Hydrogéologie

Milieu aquatique

Eaux usées

Climatologie

Hydraulique

Hydrologie