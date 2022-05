Pauline BLANC

Mobile au niveau international, les services que je peux proposer sont divers, j'ai trois pôles de compétences, qui peuvent être complémentaires : les achats, le marketing et le développement commercial à échelle internationale.



Mon projet professionnel, est principalement orienté par un choix d’entreprises. J'attache beaucoup d'importance au choix de la société à laquelle j'apporterai mes services. Je souhaite être utile, et rêve encore de pouvoir participer à l'évolution des échanges commerciaux vers des relations plus équitables et solidaires !

Je cherche donc une structure où le commerce équitable et/ou le bio sont à l'honneur, ou pour qui la RSE a une réelle importance.



La gestion des ressources externes de l’entreprise, l’établissement de ses besoins, et la négociation sont les missions qui m’attirent le plus. C’est pourquoi je suis très intéressée par les achats. Selon moi ils sont l’élément clé des bons résultats d’une entreprise, si l'acheteur négocie des produits/services ayant un bon rapport qualité prix, l’entreprise aura de meilleurs résultats, d’autant plus si il combine cela à une relation durable avec leurs fournisseurs.



Concevoir la politique Marketing de l’entreprise est une mission captivante pour notamment définir et mettre en place un marketing mix, un plan d’actions ou de communication.



Le développement de la présence d’une entreprise sur le marché international est une mission qui m’attire aussi, j’ai déjà réalisé ce type de mission notamment lors de mon stage avec Ananda Cosmetics, et j’ai beaucoup apprécié le travail sur ce type de problématiques.





Mes compétences :

Étude de marché

Agriculture biologique

Marketing

Communication

Cosmétiques

ONG

Emailing

Commerce équitable

Adaptation

Bio

Gestion de projet

Levée de fonds

Planification et organisation

Conduite de projets

Gestion des processus

Gestion des relations interpersonnelles

Analyse

Animation

Coordination

Création

Rédaction

Synthèse

Planification stratégique et opérationnelle

Stratégie d'entreprises

Business plan

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Intercultural Management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Interculturalité

Import/Export