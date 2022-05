Pauline BLANC

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai acquis de nombreuses compétences dans le domaine du management des systèmes qualité, la gestion des CAPA; la mise en conformité aux référentiels pharmaceutiques et du médical, la gestion documentaire et la qualification d'équipements.



Mes connaissances englobent :

- Le management des systèmes qualité : ISO 9001, ISO 13485, ISO 15378, ISO 17025 ; ISO 22000

- La mise ne conformité aux référentiels BPF ; BPL ; BPH ; méthode HACCP;

- La gestion du système documentaire ;

- La gestion des non conformités et réclamations clients,

- La gestion des CAPA.



- La qualification d’équipements (analyse de risques, QI, QO, QP); Métrologie.

- La validation des méthodes analytiques, traitement statistique des données selon l'ISO 5725 et le guide ICH Q2 (R1) ;

- Les techniques d'analyses pour le contrôle de la qualité : méthodes spectrométriques, optiques et d’analyse structurale : UV, Fluorescence, Infrarouge, RPE ; Méthodes séparatives : CLHP, CPG, couplages GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS; MEB.



- Les outils qualité : AMDEC Moyen (équipements), Diagramme d’Hishikawa (5M).



Mes compétences :

Agroalimentaire

Assurance

Assurance Qualité

Médical

Qualification

Qualité

Validation

Validation qualification