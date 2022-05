Pauline BLEY

☼ Vous souhaitez externaliser un projet éditorial ?

☼ Clarifier votre communication ?

► Bienvenue ! (à tous les autres aussi !)



J'ai fondé Caliopea en 2017 pour continuer à participer à la transmission des savoirs, à apprendre et me à former dans tout ce qui m'intéresse, tout en restant indépendante. Je jongle entre les mots et les maths, les calculs et les belles phrases, les sciences et l'art de la communication.



Aujourd'hui, je gère en externe des projets éditoriaux (toute pagination) et m'occupe de la communication de certaines entreprises.



pauline@caliopea.fr – http://caliopea.fr



Mes compétences :

Édition papier

Gestion de projet

Coordination de projets

Préparation de copie

Vulgarisation scientifique

Mathématiques

Relecture / corrections