Pauline BONNET

Psychologue clinicienne diplômée d État et praticienne EMDR Europe, j'ai également obtenu les diplômes de Victimologie et de Sciences Criminelles.

Je suis également psychologue judiciaire auprès de la Cour d Appel de Pau.



J'accueille les enfants, adolescents, adultes à mon cabinet situé au 1 Bis Avenue Maréchal Leclerc à Capbreton.



Entamer une thérapie avec un psychologue, c'est s'engager dans un travail sur soi, dans un cadre confidentiel et sécurisant.



Mes compétences sont les suivantes:



Psychothérapies individuelles enfants, adolescents et adultes

Psychothérapie EMDR

Psychothérapie conjugale

Psychothérapies des femmes victimes de violences conjugales, violences sexuelleset/ou violences psychologiques

Psychothérapies des enfants ayant subis maltraitances, négligences et/ou abandons

Bilan de personnalité avec tests projectifs pour enfants, adolescents et adultes

Expertise pénale et civile auprès des tribunaux.



Pour tous autres renseignements, je vous propose de consulter mon site internet au lien suivant:

paulinebonnet.wix.com/psychologue



Mes compétences :

Psychologue

Praticienne EMDR

Victimologie

Psychotraumatologie

Criminologie

Analyse du passage à l acte criminel