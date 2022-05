Après l'obtention d'une Maîtrise en droit privé, je me suis orientée vers l'apprentissage de la sécurité, à la fois urbaine et privée. Je suis diplômée d'un Master 2 spécialité Politique et Sécurité de l'Université Toulouse 1 Capitole. Pour l'obtention de ce diplôme j'ai effectué un stage au sein du Pôle Sécurité Intérieure de la préfecture de la Haute Garonne durant lequel j'ai participé à la répartition des crédits MILDT et du FIPD.



Après mon expérience en tant qu'assistante d'éducation et la préparation aux concours, je souhaite à présent mettre à profit mes connaissances juridiques acquises durant mes études universitaires. Motivée, dynamique, rigoureuse et aimant relever de nouveaux défis, je suis prête à m'investir pleinement dans les missions qui me seront confiées.

Grâce à mon diplôme je suis compétente en matière juridique mais également en matière de sécurité et de prévention.



Pauline BRESOLIN



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel