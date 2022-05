Pauline BRINGER

Je suis actuellement étudiante en première année du Master Biochimie Biotechnologie (BBT) spécialité Bioingénierie appliquée à la Santé à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, et à la recherche d'un stage en entreprise pour une durée de 6 mois à partir de février 2015 dans le but de valider mon diplôme de Master 2. Je suis très intéressée par les domaines de la santé, plus précisément l'industrie pharmaceutique et cosmétique.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

DdPCR

Biochimie

Cancérologie

RTqPCR

Biotechnologies

Culture cellulaire