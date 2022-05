Pauline BROCHET

J'occupe actuellement un poste d'assistante de gestion au sein de la société DECOMATIC.

Je suis chargée de :

- Gérer les congés, arrêts maladie et accidents du travail

- Gérer les visites médicales

- Gérer les dossiers de complémentaire santé et prévoyance

- Gérer les contrats de travail temporaire

- Rédiger les contrats de travail, DPAE

- Établir les éléments de la paie

- Gérer les notes de frais

- Suivre le plan de formation

- Gérer les achats

- Réunions du CHSCT et de la DUP



Mes compétences :

Achats

Comptabilité

Gestion commercial

Ressouces Humaines