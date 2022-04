Clément ROUSSEAU

Actuellement préparateur en pharmacie, je recherche vivement une reconversion professionnelle en tant que commercial dans le secteur pharmaceutique.



Mon expérience professionnelle m’a apporté une bonne connaissance et maîtrise des gammes de produits pharmaceutiques.



Les nombreuses ventes que j’ai occasionnées sur des gammes comme Pileje, Nutergia, Arko et Ed Sylver ont amenés mes employeurs à m'en confier la gestion totale.



De nature très sociable et ayant un sens du relationnel apprécié par la clientèle; j’ai pour habitude d’établir un environnement de confiance propice au commerce. Ainsi, je souhaiterais mettre à profit mes compétences et aptitudes en tant que représentant commercial.



Mes compétences :

Vente

Relationnel

Informatique

Connaissance des produits

Force de proposition

Gestion du temps