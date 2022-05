Pauline BRUNARD

Suite à l’obtention de mon Master 2 Droit des Entreprises, je me suis spécialisée dans un emploi de Juriste spécialisé en Droit Social.



Aujourd’hui, je considère cette spécialité comme une composante majeure du Management des Ressources Humaines.

Par ailleurs, il me semble judicieux de m’investir dans une spécialité qui répondra à un besoin croissant des entreprises notamment en contribuant à la rénovation des relations sociales.



Aujourd’hui, je vous propose de mettre en application les fondamentaux que j’ai appris tout au long de ma scolarité et de mes expériences professionnelles : rédaction et suivi des contrats de travail, relations avec les partenaires sociaux (DP, CE, CHSCT), veille juridique, mise en œuvre des législations en Droit Social individuel et collectif.



Dynamique, rigoureuse, autonome je recherche les contacts humains et j’apprécie le travail d’équipe. Mon esprit d’analyse et mes capacités de synthèse peuvent constituer des atouts dans l’exercice du métier ; de même mon sens relationnel facilite la réussite de mes missions.