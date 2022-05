Pauline BUENO

En recherche active d'emploi pour un poste dans le domaine du contrôle de gestion ou de l'audit comptable et financier.

Si mon profil vous intéresse, je suis prête et disponible pour toute opportunité d'emploi que vous jugeriez utile pour vous et moi.



Mes compétences :

Ressources humaines

Access

Contrôle de gestion

Word

Powerpoint

Fusion acquisition

Comptabilité

Audit interne

Management qualité

Marketing

Sage 100

Excel

Consolidation des comptes

Contrôle budgétaire

Management projet

Audit financier

QUADRATUS

Comptabilité analytique

Communication