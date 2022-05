Pauline BUTYNSKA

Actuellement Assistante de direction/Manager dans l'entreprise Mc Donald's située à la Valette-du-Var, je suis en pleine reconversion professionnelle.



Responsable, motivée et organisée, je sais m'adapter à n'importe quel environnement/entreprise.

Grâce à mon travail actuel et ma fonction, j'ai pu acquérir un excellent relationnel client ainsi qu'une patience à toutes épreuves..

J'aime découvrir et apprendre de nouvelles choses et suis ouverte à toutes expériences professionnelles qui me permettrais d'acquérir de nouvelles connaissances.





J'ai obtenu un baccalauréat STG Communication avec pour spécialité la Communication et la Gestion des Ressources Humaines. Ensuite, j'ai continué à l'université de La Garde en Techniques de Commercialisation.



Durant notre première année de DUT techniques de commercialisation, nous avons eu le privilège de faire un stage orienté vers la vente. J'ai donc était pendant un mois Vendeuse à Domicile Indépendante dans l'entreprise NL INTERNATIONAL qui se spécialise dans la nutrition. Durant ce stage professionnel, j'ai appris à faire de la prospection téléphonique ainsi que physique, à parler sur un produit, le valoriser et expliquer ses bienfaits, et également à préparer des ateliers culinaires pour vendre des produits.



Mon deuxième stage, qui fut selon moi le plus enrichissant, se passa dans une salle de sport situé sur la Garde. J'ai effectué ces deux mois de stage en tant qu' hôtesse d'accueil sur l'entreprise GENERATION AQUAFITNESS. Mon rôle était d'accueillir les clients fidèles ainsi que de trouver et renseigner les nouveaux clients potentiels. J'ai du créer des flyers attractifs, faire de la prospection téléphonique, déterminer la zone de chalandise.. Etant donné ma connaissance et ma détermination dans le monde du sport, j'ai pu également conseiller des adhérents, nouveaux ou pas, sur différentes machines de sport ou encore sur les exercices à effectuer selon leurs objectifs.



Je suis une personne volontaire, déterminée et motivée dans ce que j'entreprends. Étant très sociable, j'aime le contact avec les gens. Ces diverses qualités sont appréciées autant par mes supérieurs que par mon équipe de travail.



Etant à l'heure d'aujourd'hui et cela depuis 1 an, Manager à Mc Donald's, j'aime l'esprit d'équipe et y attache une grande importance. Selon moi, l'aspect humain est l'un des plus important dans une entreprise et une bonne ambiance est primordiale pour animer et motiver un groupe de personnes.

J'aime donner à mon équipe des objectifs et les motiver à travailler dans la bonne humeur. Ils me le rendent bien et aiment mon investissement ainsi que mon efficacité.



J'aimerai partager mon enthousiasme dans un nouveau travail et montrer mes capacités et aptitudes à m'adapter dans n'importe quelle entreprise.



Actuellement en CDI 35 H à la VALETTE-DU-VAR en tant qu'Assistance de Direction à McDonald's, je suis cependant à la recherche d'un autre travail afin de pouvoir suivre un rythme de vie plus adapté, régulier ainsi qu'un salaire plus attractif.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop