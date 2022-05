Rémy BUTYNSKA

Ingénieur spécialisé dans le domaine du Management Qualité, Sécurité et Environnement avec une double compétence issue d'un master de Chimie. Bien qu'axé Qualité, la Sécurité et l'Environnement ne sont pas négligés dans cette formation au regard d'un passé en laboratoires et d'une alternance effectuée dans un service HSE.



C'est un domaine pour lequel je m'intéresse depuis 2014 et qui correspond parfaitement à ma personnalité: curiosité, méthode, rigueur et engagement.



Les qualités qu'apportent ce regard qualité sont pour ma part :

- Garder une vue d'ensemble de l'entreprise, de ses différents flux, de ses enjeux et de ses particularités pour avoir une vision réaliste et pragmatique de celle-ci.

- L'approche client qui permet d'optimiser ses flux, ses echanges et d'être toujours en adéquation avec les parties pernantes avec qui on intéragit et collabore.





Mes compétences :

Microsoft Office

Normes ISO (45001 v2018, 14001 v2015, 9001 v2015),

Gestion de projet,

Sécurité des Procédés,

Analyse de risques,

Audit interne,

Plan d'actions,

Management de la qualité,

Outils de résolution de problèmes

Sensibilisation et formation