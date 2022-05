Pauline Calinon, 28 ans et titulaire d'un master 2 en Management des Ressources Humaines parcours prévention et gestion des conflits.



Soucieuse des détails, je suis minutieuse dans mon travail, ainsi que diplomate, ayant travaillé principalement en contact direct avec personnel ou participants dans les différents postes que j’ai pu occuper.

Actuellement, je suis animatrice qualité sécurité environnement au sein de Géodis Etupes



Auparavant, j'ai travaillé chez PSA durant un an en tant que responsable d'unité dans le secteur logistique. Mes principales missions:

- encadrement d'une équipe de 30 personnes.

- gestion du personnel (planning, congés et autres absences...)

- management d'équipe

- gestion des formations.

- gestion des compétences

- management contrôle



Actuellement responsable d'activité chez Geodis au sein de l'usine de PSA Sochaux.

Gestion des activités in Situ système 1 et 2 avec des différentes activités sur la ligne PSA



Mes compétences :

Gestion des conflits

Recrutement

Ressources humaines