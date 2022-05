Pauline CANON (JACQUART)

Formée de manière généraliste au départ (université économique et sociale,IUP de management), je me suis spécialisée en ressources humaines en dernière année de Master (IAE de Grenoble).

Passionnée d'aventure et ayant toujours eu envie de découvrir le monde, diplôme en poche, en 2009, je pars 7 mois "globetrotter" en Australie, Nouvelle Zélande, Amérique du Sud...

J'en reviens davantage épanouie, enrichie, parlant anglais et pouvant communiquer en espagnol...



Je suis depuis mon retour (mai 2010) chez Randstad, 2ème groupe mondial en solution ressources humaines.

Mon métier est passionnant, on recrute, on vend,on gère.



Mes compétences :

Bilan social

Commercial

DIF

Formation

Gestion des compétences

Ingénierie

Recrutement

Ressources humaines