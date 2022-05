Pauline CASTAGNET

Actuellement en cours de formation avec l'organisme de cours par correspondance Lignes et Formations en tant que reporter photographe avec option retouche photo.



J'ai monté mon auto entreprise pour pouvoir répondre a une demande dans la photographie, particulièrement la prise de vue de bouteille de vin dans un but publicitaire.

Par ailleurs, pa prochaine commande est un contrat pour des photos de classes ( une vingtaine de classe).



Mon principal loisir est la photographie sportave qui est la plus accessible avec la participation aux 24h du mans Roller 2011 accompagnant le Club Roller Varadais ainsi que plusieurs matchs à domicile du Nantes Volley Féminin (NVF).



Lors de mon année de prépa en école d'art, j'ai également eu des notions de graphisme et de composition dans le but de créer des affiches pour l'événementiel et la création de logo. Cette compétence a été exploité avec ala création du logo de l'association DEVINER (Découverte des vins de Nantes et sa région).



Mes compétences :

Création

Création de logo

Evénementiel

Macrophotographie

Photo

Photographe

Photographie

Photographie sportive

Plaquette publicitaire

Reportage

Reportage photo

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe