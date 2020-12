Patrice RONEZ

Aujourd'hui, as tu tendance à ......



- mentir sur tes ressentis et t'imposer un rythme de vie qui n'est pas le tien ?

- te sentir seul.e dans la foule, noyé.e, au point de te sentir rejeté.e ?

- masquer ta vraie nature par peur du regard des autres ?

- détester être le centre d'intérêt, surtout en public ?

- détester parler en regardant l'autre dans les yeux ?

- ruminer constamment, à laisser le hamster tourner dans tête ?

- avoir du mal à entretenir les relations à distance et sur la distance ?

- haïr ton manque de spontanéité ?

- avoir du mal à exprimer correctement tes pensées au bon moment ?

- fuir le réseautage professionnel ?

- parfois vouloir devenir ou te comporter en extraverti.e ?

- te sentir incapable d'exprimer tes émotions et tes sentiments ?



Bref, ta as très probablement une personnalité introvertie, peut-être un peu timide sur les bords. Tu cherches à vivre dans ce monde crée par des extraverti pour des extravertis.....



Je comprends ce que tu vis aujourd'hui. Je suis un introverti maintenant assumé.

Après avoir subi des moqueries en public sur ma voix durant mon adolescence, je suis est devenu un grand timide.



Longtemps, j'ai cru qu'en jouant à l'extraverti, je résoudrais mon problème.

Grosse erreur. Je me suis plutôt épuisé.

J'ai compris que prendre sa place en tant qu'introverti n'est pas simple.



C'est en me re-connectant à mes propres émotions que je me suis révélé.



Apprendre à s'aimer, c'est s'autoriser à aimer sa vie et les autres sans masque.



- Aujourd'hui, as tu tendance à ......



Tu veux, plus que tout, te révéler, trouver l'harmonie en toi en assumant ta personnalité et te reconnecter à tes émotions, alors, prenons le temps de nous rencontrer.



Pour être transparent, jaime travailler avec des personnes :

- motivées et ouvertes desprit.

- prêtes à traverser leurs zones de vulnérabilité.

- Prêtes à se faire coacher pour changer leur vie.



- Es tu pret.e à éclairer tes zones d'ombre et te reconnecter à tes émotions pour te révéler ?





Réserve ta session sur www.fillincoaching.com



Au plaisir de te guider à devenir le véritable artiste de ta vie.

Patrice