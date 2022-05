En fin d'études je cherche un emploi dans le domaine du sport. J'apprécie l'évènementiel, la communication, le marketing, la gestion financière.

De plus, étant arbitre de football au niveau régional, la gestion, l'organisation, la rigueur, et le management des personnes ne me fait plus peur.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel