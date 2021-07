Diplômée d'un Master 2 en Ingénierie Marketing j'ai toujours eu pour ambition de travailler dans le domaine qui me passionne : la mode.



Membre de l'équipe commerciale et marketing de la marque McGregor depuis septembre 2011, je suis sensible aux tendances sportswear et streetwear et cherche activement à évoluer sur ces marchés.



Mes compétences :

Marketing olfactif

Marketing du luxe

Marketing

Merchandising

Luxe

Textile