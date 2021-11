Pauline JOUANNE

Consciente de lurgence dintégrer pleinement les préoccupations environnementales et sociétales dans nos stratégies dentreprise et de transformer notre société, je souhaite minvestir dans la sensibilisation et dans le déploiement de modèles et démarches RSE sincères et efficaces.



Mes compétences :

RSE

Economie Circulaire

Relations Humaines

Animation de réseau

Web Marketing

Réseaux sociaux

Textile

Mode

Développement durable

Travail en équipe

Community management

Organisation du travail

Veille

Rédaction de contenus

Gestion de la relation client

Créativité

Autonomie

Back office

Gestion de partenariats

Gestion de projet

Adaptabilité

Microsoft Office