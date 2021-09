Pauline SAUVAGE

Directeur Général Adjoint



• Accompagnement des entreprises de Technologie & Médias dans la définition de leur stratégie et leur positionnement sur un marché, supervision des opérations commerciales, gestion des besoins de financement (levée de fonds, emprunts bancaires, subventions), opérations de croissance externe (partenariats, acquisitions)



• Directeur Financier et Secrétaire Général depuis 4 ans et précédemment Auditeur Financier pendant 8 ans, ma recherche est centrée sur des postes me permettant d’accompagner une entreprise dans la définition de sa stratégie, le développement de son plan d'affaire, et le suivi de sa croissance (aspects financier, commercial, RH)



• Management d'équipe et coaching des membres du codir, développement d'une culture d'entreprise



Approche

• Analyse et résolution de problèmes en environnement complexe

• Proximité avec les clients et partenaires et compréhension de leurs besoins et intérêts

• Participation à l'élaboration de la stratégie et à la vision d’entreprise

• Excellente aptitude à la communication et esprit d’équipe

• Pragmatisme et efficacité opérationnelle



Compétences

• Définition et mise en place de système d’information financière (reporting comptable et business plan)

• Diagnostique de rentabilité et optimisation de l’allocation des moyens

• Recherche de financements privés (Fonds d’investissements et banques) et publics (BPI-Oséo, Coface, ANR, FUI)

• Reconnaissance du chiffre d’affaires et évaluation des immobilisations incorporelles (valorisation de la R&D)

• Connaissances techniques approfondies des IFRS, French GAAP et US GAAP



Management

• Mise en place d’un service financier (organisation, responsabilités, recrutement) et suivi de la performance des processus vente, trésorerie, paie, achat, clôture comptable

• Gestion au quotidien d’un service financier complet de 15 personnes

• Encadrement d’équipes multi-sites, coordination d’interventions à l’international

• Supervision de prestataires (juridique, comptabilité, assurance, paie, téléphonie, SI)

• Animation de formations (jusqu’à 40 personnes), recrutement, mentoring



Secteurs

• Technologies et Télécommunications : Téléphonie Fixe et mobile, Editeurs de logiciels, Jeunes Pousses

• Médias : Edition (livres et musique), Production Cinéma et TV, Publicité

• Secteur public : Gouvernement, Universités, Programmes Européens, Etablissements Publics (Social et Santé)

• Sociétés cotées à Paris (CAC 40 ou Second Marché), New York (NASDAQ), ou détenue par un fond, le management ou une famille, ou société en forte croissance



English Profile on Linked'In:

http://fr.linkedin.com/pub/pauline-sauvage/29/17b/a45



Mes compétences :

Analyse financière

Contrôle interne

Stratégie

Management

Contrôle de gestion

Audit interne

Modélisation financière

Audit financier