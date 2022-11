Après 20 ans de carrière dans les RH en Espagne, en France et au Portugal, j'ai décidé de me lancer en octobre 2022 en tant que consultante RH indépendante. J'offre mes services en recrutement et conseil RH aux entreprises engagées, n'ayant pas forcément la taille critique pour des ressources internes.

Vous avez besoin d'aide pour la gestion de vos ressources humaines ? N'hésitez pas à me contacter.