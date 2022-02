Pauline VORGER

Un parcours professionnel atypique, je me suis d'abord orientée en Sécurité au Travail, pour aller vers un tout autre domaine: la vente de titre de transport.

Dynamique et toujours en quête de nouveaux défis, j'ai récemment été recrutée au poste d'adjointe responsable des ventes.

Ces différents parcours et expériences font de moi quelqu'un d'adaptable, polyvalente et flexible.



Mes compétences :

QSE

HSE

sécurité

Planification

Administration des ventes

Animation de formations

Management

Gestion des ressources humaines

Vente B2B et B2C