Pavel PETCHERITSA

En CDI Adjoint-Chef d'équipe (AM)

Tredi Strasbourg (groupe Séché Environnement)



Traitement thermique par incinération de déchets dangereux et de déchets dactivités de soins à risques infectieux (DASRI)



Evapo-incinération et Eco-Logistique



Conduite des engins de manutention et de chantier (chariot élévateur, pont roulant, pelle hydrolique, nacelle.)



Mes compétences :

Vendeur

organisateur evenementiel

monteur d'échafaudage + formation apave 2013

Technicien Logistique d'entreposage

Restaurateur/ Gérant brasserie

Cariste (3 et 5)

Equipier de Seconde Intervention (ESI)

Cases 4" engin de chantier

PEMP 3A 3B

R318 pont cabine