Pedro MÉRAY

Je suis passionné par le monde de la construction d'avions et autres appareils volants: secteur en plein essor et source de nombreux défis pour les insdutriels.



J'ai pu, au travers de mon expérience professionnelle, principalement dans le domaine aéronautique, développer des compétences techniques, relationnelles et organisationnelles.



Un parcours au sein d'un grand groupe, dans le secteur Qualité et dans le Management de projet, m'a permis de développer rigueur, autonomie, organisation du travail et réalisation d'objectifs.



Avec une évolution marquée par des missions chez les clients, fournisseurs, ou dans les filiales, je me suis épanoui et passionné lors d'implications dans des démarches telles que:

- Contrôles non destructifs

- Assurance Qualité interne et externe

- Améliorations continues (LEAN MANUFACTURING ou améliorations de postes).



Fort de mes expériences et de ma connaissance des mécanismes industriels en France, parachevées par un Master en Management, j'ai grandement apprécié un déplacement long en terre anglaise où j'occupais un poste de qualiticien procédés spéciaux.



Aujourd'hui de retour en France, je reviens en production pour piloter la qualité sur les programmes qui m'ont été confié. Avec un contact terrain plus intense Au coeur des problématiques en connection permanente avec les autres services supports (AQProduit, AQFournisseurs, Méthodes, Procédés Spéciaux, Maîtrises, Matériaux et le site anglais). Je me plais dans cette nouvelle foncfion où je peux allier outils qualité, exigences spécifications, impératifs de production et échanges multiples avec les opérationnels et les autres services support.



Mes compétences :

Aéronautique

Audit

Lean Manufacturing

Project manager

Nadcap

Composites

Qualité

Mobile

Management

Lean Six Sigma