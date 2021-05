Peggy DELÉPINE

En pleine reconversion, j'entame cet automne une formation de Responsable Logistique. Je cherche un stage de 3 mois pour mars 2022!

N'hésitez pas, les prises de contact sont sources d'opportunités et d'enrichissement!

Riche d'une expérience éclectique, j'apporte un large éventail de compétences. Réactive, polyvalente, enthousiaste et passionnée, j'ai le goût des autres et du contact.

Impliquée et pro active j'apporte des solutions pour faire avancer l'équipe.

Mon dynamisme me permet de convaincre.





Mes compétences :

Organisation

Lotus Notes

DETECTION GESTION ET RESOLUTION DES PROBLEMES

Formation

Recrutement

Pédagogie

Négociation commerciale

Gestion des stocks

Gestion de projet

SAP

Achats

Vente

Assurance

Conseil commercial

Service client