Forte d'une expérience de 10 années dans le Notariat, et toujours animée du goût d'apprendre, je souhaite aujourd'hui mettre à profit mes compétences dans d'autres domaines et découvrir d'autres horizons professionnels.



Partager mes connaissances, développer de nouvelles compétences et y allier mon goût du contact sont mes motivations.