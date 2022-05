Peggy LYON

Créative et responsable produit avec plus de 15 ans d'expérience dans la conception et la production pour le marché européen et asiatique.

Capable de détecter les futurs besoins du marché et de créer des collections saisonnières commerciales reflétant l'ADN de la marque.

Excellente compétences organisationnelles, de gestion du temps, de la communication avec plus de 10 ans d'expérience en management d'équipes.



Compétences:

Mode et Design (produit) .

Sourcing, développement de nouveaux fournisseurs.

La négociation de prix

Gestion du personnel, planification, organisation.

Montage de vêtements (mesures et corrections)

Analyse des chiffres de ventes et prise de décisisons.

Organisation de defiles et de photoshoots

Productions d'impression (lookbooks, communiqués de presse, etc.)

Merchandising visuel (magasins et showrooms)

Expérience Web, e-commerce

Compétences informatiques: Illustrator et Photoshop, Office Suite, Wordpress, CRM.



Points fort de personnalite:

Dynamique, adaptabilité, flexibilité, pragmatisme.

Portfolio disponible sur demande.



Mes compétences :

Styliste

Marketing opérationnel

Management opérationnel

Activewear

PAP masculin

Recrutement par approche directe

Autonomie professionnelle

Dynamisme

Entreprenariat

Infographie

Adobe Illustrator CS6

Wordpress

Conseil

Mode

Merchandising