Penture JOËL

Avec une expérience de plusieurs années dans la fonction "Finance", mon travail m'a amené à développer mes connaissances dans les domaines du contrôle de gestion, de l'analyse financière, du credit management et également de l'administration des ventes. Je définis ma fonction comme créatrice et entrepreneuriale avec une recherche continue de solutions innovantes.

Je suis également Coach d'entreprise certifié RNCP et praticien PNL depuis 2017.



- Adaptation,

- Performance,

- Accompagnement du changement,

- Développement de la croissance,

sont autant d'atouts qui font de moi une personne impliquée et soucieuse de réussir pour répondre à ses engagements.



Mes compétences :

Contrôle de Gestion

Analyse financière

Credit management

Procédures de Gestion, Management

Recouvrement amiable, Contentieux

Management d'équipe

Management de projets

Administration des ventes

Comptabilité : U.S. GAAP et normes du P.C.G.

Coaching d'entreprise et en développement personnel

Praticien PNL (programmation neuro linguistique)