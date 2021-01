Perrine BALLEUX

Après avoir travaillée en agence d'architecture d'intérieur ainsi qu'en tant que designer coloriste dans un atelier parisien, j'ai décidé de mettre en pratique mon savoir faire et de créer mon entreprise en septembre 2012.



Mon agence est spécialisée dans la prestation de conseils en architecture d'intérieur et aménagement avant-projet: réalisation d'études couleurs, prise de côtes sur les lieux, dessins sur logiciels de plans 2D et 3D, consultation des entreprises pour établir des devis, partenariats avec des artisans afin de concrétiser la phase avant-projet, accompagnement durant le chantier jusqu'à la finalisation.



En parallèle du développement de mon entreprise, j'ai travaillé près de 2 ans chez MH DECO, spécialisée également dans le conseil à domicile en décoration et architecture d intérieur.



Aujourd'hui, je travaille uniquement au nom de mon entreprise pour mes clients. Ce qui me distingue ce sont les valeurs de celle-ci qui pour moi sont indispensables pour satisfaire mes clients et mener à bien leurs projets : l'écoute, la disponibilité, la qualité de travail, un réseau de partenaires soudé et fiable...



Passionnée par mon métier, faites moi confiance, je saurai mener à bien vos projets!



Mes compétences :

Graphisme

Suite Adobe CS3/CS5

Photographie professionnelle

Autocad 2D

Etude couleur

20.20 Fusion