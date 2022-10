Perrine CHAPUIS (PERRINE CHAPUIS)

Passionnée par la création, la communication et linnovation, je propose mes services dans tous les domaines de la communication (relations presse & publiques, web et digital, réseaux sociaux, édition, graphisme).



La création et linnovation perpétuelle sont mes leitmotive, cest pourquoi je peux vous aider dans tous vos projets de communication et de développement grâce à mes compétences et mon expérience de plus de 11 ans en agence de communication 360.