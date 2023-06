Perrine GROS

Après une khâgne et hypokhâgne à Louis-le-Grand, j'ai rejoint La Sorbonne pour suivre des études de géographie, puis l'ESSEC pour me professionnaliser en matière de gestion publique/privée.



Je travaille depuis 2008 au sein du pôle Secteur Public du cabinet Kurt Salmon, en tant que Consultante puis Senior Consultante. J'interviens principalement auprès d’administrations centrales et d’établissements publics, parmi lesquels le Ministère de la Culture, le Ministère du Budget et la DATAR. J'ai également effectué des missions pour des collectivités locales et universités (Université de Strasbourg).



D'un point de vue personnel, je suis passionnée de culture, en particulier d'art et de théâtre.



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation et conduite du changement

Evaluation des politiques publiques

Diagnostic et analyse des processus

Communication